Очистка хозяйственно-бытовых стоков под ключ

Роман Иванов

Очистка хозяйственно-бытовых стоков с применением полного комплекса от проектирования, изготовления, с монтажом и наладкой автоматизированных систем — это законченный комплекс работ, который выполняет компания АО «Флотенк». В спектр деятельности фирмы входит водоочистка сточных вод любой категории.

Кого обслуживает компания, какие работы выполняет

Клиентами фирмы могут быть юридические и физические лица, корпоративные объединения, организации ЖКХ. К эффективно решаемым проблемам относятся:

очистка дождевых стоков;

промышленных, хозяйственно-бытовых стоков;

обустройство водоочистных систем для отелей, ресторанов, предприятий пищевой промышленности;

организация водоочистных комплексов на даче, в коттеджных посёлках.

К качеству очищенных вод претензий у заказчиков и проверяющих органов нет. Они соответствуют необходимым нормативным критериям.

Почему стоит обратиться во «Флотенк»?

Сотрудничество с компанией имеет для заказчиков преимущества в том, что перечень услуг обширный, коллектив профессиональный, исполнение очистных сооружений наземное и подземное. Локальные очистные системы поставляются на объект в полной комплектации и готовности к монтажу. Пуск и наладка выполняются в кратчайшие сроки.

Дополнительные плюсы:

надёжность продукции компании благодаря предварительным лабораторным испытаниям;

онлайн расчёт стоимости оборудования при подаче заявки:

использование Аэротенка — биохимической очистки сточных вод посредством смешивания с активным илом;

сертифицированная продукция: ИСО, ГОСТ РФ, СанПиН;

производство серийной продукции по индивидуальным размерам.

Компания участвует в тендерах, имеет разрешительную документацию на все виды деятельности, 17 лет безупречной репутации. Во многих крупных строительных объектах установлены локальные очистительные сооружения производства «Флотенк».

Водоочистка для частных домовладений

Для владельцев индивидуальных локальных канализационных систем компания предлагает комплексное обустройство очистительных станций. Забота профессионалов об оборудовании поможет увеличить срок службы системы, обеспечить качественную дезинфекцию сточных вод.

Станция Аэротенк решает проблему сорбированием органики, содержащейся в стоках. Органические вещества аккумулируются на поверхности и окисляются при непрерывной подаче кислорода. Метод аэрации весьма эффективный, экологичный, обеспечивающий очистку стоков до состояния, приемлемого в данных местных условиях.