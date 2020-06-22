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Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник

Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
Команда археологов обнаружила еще один доисторический памятник недалеко от Стоунхенджа, сообщается на сайте университета в Сент-Эндрюс.

Он представляет собой более двадцати шахт, шириной около десяти метров, а глубиной – пять метров. Они образуют круг диаметром около двух километров рядом с неолитическим поселением Даррингтон-Уоллс, которое находится в трех километрах от Стоунхенджа.

Анализ пород, взятых в шахтах, говорит о том, что они были вырыты более 4500 лет назад, примерно во время строительства Даррингтон-Уоллс.


"Междисциплинарные исследования объекта говорят о том, что у людей прошлого структура общества была сложнее, чем мы можем себе представить. Они явно были в значительно большей степени, чем мы сейчас, созвучны явлениям природы", — пояснил доктор Ричард Бейтс из Школы изучения Земли и Окружающей среды Сент-Эндрюсского Университета.

Археологи полагают, что шахты могли ограничивать священную территорию, поскольку период неолита в Великобритании связан с первыми земледельцами и ритуальными сооружениями, включая камни Стоунхенджа.

Обнаруженные шахты – самая масштабная находка времен неолита на территории Великобритании. Она также говорит о том, что в древности жители Британских островов использовали систему планирования, которая помогала им точно распределять объекты даже на больших расстояниях друг от друга.

Исследования проводили специалисты из университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюса и Ковентри.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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