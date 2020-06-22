От "Сердца океана" до траурной броши: культовые украшения из фильмов

Вадим Карасев

Киногерои часто впечатляют нас костюмами — нередко новые тренды шагают в жизнь не с подиума, а именно с экрана. Но внимания заслуживают и самые мелкие детали образа — сегодня предлагаем вспомнить некоторые из эффектных и культовых украшений из фильмов.

1."Титаник" (1997) — колье "Сердце океана"

Героиня Кейт Уинслет в фильме получает колье в подарок от своего жениха. По сюжету ювелирное украшение принадлежало королю Людовику XVI.





Кадр из фильма "Титаник"

Прототипом для уникального камня послужил голубой алмаз Тавернье, который, как считается, был привезен из Индии ко двору Людовика XIV. Драгоценность называли самым крупным из когда-либо обнаруженных голубых алмазов. Как и в случае с другими ценными украшениями, судьба алмаза окутана загадками и пугающими историями. Существует легенда, что на камень было наложено проклятие, и судьба его владельцев заканчивалась печально.





Например, Мария-Антуанетта, жена короля Франции Людовика XVI, решила носить бриллиант и даже одолжила его принцессе Ламбальской. Как известно, Мария-Антуанетта и ее муж погибли на гильотине, а принцесса была зверски убита толпой.

После Французской революции, к слову, теряются и следы алмаза — считается, что сегодня он известен под именем алмаза Хоупа (камень подвергся переогранке, но удалось найти доказательства, указывающие на то, что речь идет именно о французском камне). Алмаз хранится в экспозиции Музея естественной истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне.





Украшение в фильме, конечно же, не было столь драгоценным. Подвеска для съемок была сделана из синего циркония с оправой из белого золота и создана лондонскими ювелирами Asprey & Garrad.





А вот после съемок появился более роскошный двойник. Знаменитая ювелирная фирма Harry Winston создала копию "Сердца океана", которая состояла из сапфира весом 170 каратов, окруженного 103 бриллиантами. Украшение оценили в 4 миллиона долларов. Его на церемонию "Оскара" в 1997 году надела актриса Глория Стюарт, исполнившая в "Титанике" роль постаревшей Розы.





Глория Стюарт

"Сердце океана" можно назвать одним из самых известных украшений на киноэкране — публику оно завораживает до сих пор, а потому продолжают появляться и копии подвески. Так, бренд Vetements, который ранее уже сыграл на ностальгических чувствах, выпустив худи с постером фильма, представил в коллекции весна-лето — 2020 и копию знаменитого колье. Созданное из латуни украшение стоило порядка 31 тысячи рублей.





Селин Дион

2."Красотка" (1991) — рубиновое колье

Красивые украшения иногда остаются в фильме незаслуженно незамеченными — зрители напряженно следят за сюжетом или любуются роскошными костюмами, и детали нередко ускользают от их внимания. Но с рубиновым колье из романтического фильма с Ричардом Гиром и Джулией Робертс все вышло иначе. Драгоценность стала важным героем в одной из сцен картины.





Как позже рассказывали актеры, вся сцена была импровизацией, но такой успешной, что режиссер в итоге включил ее в финальный монтаж. Персонаж Гира протягивает героине Робертс футляр с рубиновым колье, открывает его и, когда Джулия тянется за ним, захлопывает коробку. Реакция Робертс на этот розыгрыш получилась очень искренней.





Кадр из фильма "Красотка"

Заразительный смех Джулии и ее образ в облегающем красном платье стали одним из самых запоминающихся моментов фильма.









Колье для съемок создал французский ювелирный бренд Fred Joaillier, а его стоимость оценили в 1,35 миллиона долларов. Украшение содержит 23 рубина грушевидной огранки, обрамленных бриллиантами в форме сердца.

3. "Унесенные ветром" (1939) — траурная брошь Скарлетт

Сегодня после протестов движения Black Lives Matter фильм "Унесенные ветром" попал в опалу — его даже временно убрали со стриминговой платформы. А вот в 40-х годах ленту жадно смотрели, чтобы вдохновиться украшениями главной героини Скарлетт О'Хары. Ее изумрудные серьги и броши положили начало высокой моде в Голливуде, а стиль Скарлетт оказал влияние на вкусы миллионов женщин, которые охотнее стали носить семейные драгоценности.





Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Одна из брошей, в которых Вивьен Ли, исполняющая главную роль, появляется на экране, принадлежала матери художника по костюмам Уолтера Планкетта. Вещь была по-настоящему винтажной — мотив с фигурой на птице был необычен для времени, когда фильм вышел на экраны, но вполне отражал моду Викторианской эпохи.





Неудивительно, что крупное украшение, обрамленное золотом, приколотое на траурное платье, действительно выделялось — до такой степени, что оно мгновенно стало классикой.

4."Мулен Руж" (2001) — плетеное ожерелье с бриллиантами

Это ожерелье отражает романтические и декадентские темы Парижа XIX века и было вдохновлено стилем эпохи Людовика XVI с типичными ажурными кружевными узорами.





Кадр из фильма "Мулен Руж"

В фильме ожерелье является подарком от богатого герцога Монрота прекрасной куртизанке Сатин, которую играла Николь Кидман, и символизирует отказ от настоящей любви.





В общей сложности в колье содержится 1 308 бриллиантов, что делало его в то время самым дорогим ювелирным украшением из когда-либо созданных для фильма. Его стоимость оценивается сегодня в один миллион долларов. Колье было разработано австралийским ювелиром Стефано Кантури.





5."Завтрак у Тиффани" (1961) — колье из жемчуга и бриллиантов

Образ Одри Хепберн в этом фильме стал поистине культовым — и сегодня лаконичное черное платье, перчатки и диадема остаются излюбленным нарядом для костюмированных вечеринок или фотосессий.





Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

И этот образ был бы не полон без массивного жемчужно-бриллиантового колье от Tiffany & Co. Как и в случае с "Унесенными ветром", облик героини во многом определил моду 60-х годов, а сочетание черного платья с массивным ожерельем стало настоящей классикой вечерней моды и символом женственности и элегантности.





Авторство колье, состоящего из пяти рядов крупного жемчуга c бриллиантовой розой по центру, принадлежит французскому дизайнеру ювелирных изделий Роджеру Шемаму.

6."Еще одна из рода Болейн" (2008) — подвеска с инициалом

Ожерелье, которое в фильме носит Натали Портман, является особенным, потому что имеет реальный исторический прототип. Такое же украшение можно увидеть и на портретах Анны Болейн. Ожерелье состояло из нитки жемчуга с золотой буквой B и тремя каплевидными жемчужинами. Считается, что оригинальное украшение было создано еще в 1520-х годах, до того как она стала королевой Англии.





Кадр из фильма "Еще одна из рода Болейн"





О судьбе украшения после казни Болейн ведутся споры — считается, что или оно было разобрано и из него сделали новое украшение для следующей жены короля, или оно было сохранено для дочери Анны и лишь потом использовано для других украшений (похожие жемчужины историки находили на портретах королевы Елизаветы I, а часть драгоценностей могла попасть и в корону, которая ныне принадлежит правящей королеве Елизавете II).









7."Джентльмены предпочитают блондинок" (1953) — колье с желтым бриллиантом

Как, вспоминая о культовых украшениях в кино, не вспомнить о фильме, который в принципе закрепил одержимость драгоценностями. Эффектный номер с Мэрилин Монро, заявляющий, что лучшие друзья девушек — это бриллианты, вошел в историю кино, а сама фраза стала крылатой.





Множество браслетов, надетых поверх перчаток, многослойные ожерелья и серьги, сверкающие в лучах прожекторов, стали воплощением образа кокетливой светской дивы.





Центральное место в экранном образе Монро, которая в обычной жизни, кстати, не так уж часто носила бриллианты, занимало ожерелье с уникальным лимонно-желтым бриллиантом "Луна Бароды", найденным в Индии, весом 24,04 карата.









8."Секс в большом городе 2" (2010) — обручальное кольцо Кэрри и Мистера Бига

Благодаря роли Кэрри Брэдшоу актриса Сара Джессика Паркер стала настоящей иконой моды. Но балетные пачки и туфли от Manolo Blahnik были не единственными вещами, которые приобрели культовый статус благодаря Кэрри. Героиня ввела и новую моду на обручальные кольца.









Напомним, что от мужчины своей мечты Кэрри получила кольцо с черным бриллиантом. На вопрос "Почему черный?" мистер Биг ответил: "Потому что ты не такая, как все". Кольцо было изготовлено из 18-каратного белого золота и 80 бриллиантов и 5-каратного черного бриллианта ювелирным брендом Itay Malkin.





9."Как отделаться от парня за 10 дней" (2003) — подвеска с желтым бриллиантом

Ошеломляющее желтое ожерелье, которое носит Кейт Хадсон, было создано для фильма и стоило около 5 миллионов долларов. Украшение побило рекорд ожерелья из "Мулен Руж", отобрав титул самого дорогого из созданных для съемок (и, к слову, удерживает его до сих пор).





84-каратное ожерелье было создано известным ювелирным брендом Harry Winston. Смотрелось оно настолько эффектно, что желтое платье художник по костюмам уже создавал специально под это колье.









А украшения из каких фильмов впечатлили вас больше всего?