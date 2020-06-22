Патриарх Кирилл: Чтобы жила Россия, нужно держать порох сухим
Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны стал величайшим за всю тысячелетнюю историю России, о нем никогда нельзя забывать. Об этом сказал сегодня, в День памяти и скорби, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным главного храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекса «Дорога Памяти» .
Обращаясь к нынешнему поколению защитников Отечества, предстоятель Русской православной церкви призвал их быть в постоянной готовности:
Патриарх Московский и всея Руси добавил, что мирное время, в котором сейчас живет Россия, «является результатом и мудрой внешней политики, которая осуществляется нашим государством, и наличием грозного оружия в руках наших Вооруженных сил, и все это в сочетании дает возможность всем нам жить в мире и строить будущее нашего Отечества».
Как сообщало ИА Newstes , сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая у Главного храма ВС России, заявил, что память о Великой Отечественной войне священна, именно она дает силы служить России. Определяющими ценностями Путин назвал мужество, верность долгу, честь и любовь к Родине. Именно они помогают российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, «на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945».