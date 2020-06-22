Песков: президент доволен выстроенной системой государственного устройства страны

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин в целом доволен тем, как выстроена система государственного устройства страны и ее эффективностью.

Фразу главы государства о “рысканьи глазами в поисках преемников”, по словам Пескова, стоит отнести к настроениям среди российских чиновников, но не к кому-либо конкретно.

Система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального,— разъяснил Песков.

Власть в стране постоянно видоизменяется, ротируется и не считаться с этим было бы неправильно, отметил политик. По словам пресс-секретаря, мотивация чиновников должна заключаться в “более высоких соображениях”, в “служении Родине”, и при этом не может быть связана с вопросами сменяемости руководства страны, сообщает Коммерсантъ.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что в случае принятия соответствующих поправок в основной документ страны - Конституцию РФ, он не исключает вероятности своего участия в президентской гонке. Чиновников же Путин призвал продолжать работу в соответствующем режиме, чтобы через определенное время на разный уровнях власти не началось “рысканье глазами в поисках возможных преемников”.

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