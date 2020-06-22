Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Песков: президент доволен выстроенной системой государственного устройства страны

Песков: президент доволен выстроенной системой государственного устройства страны

Песков: президент доволен выстроенной системой государственного устройства страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин в целом доволен тем, как выстроена система государственного устройства страны и ее эффективностью.

Фразу главы государства о “рысканьи глазами в поисках преемников”, по словам Пескова, стоит отнести к настроениям среди российских чиновников, но не к кому-либо конкретно.

Система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального,— разъяснил Песков.

Власть в стране постоянно видоизменяется, ротируется и не считаться с этим было бы неправильно, отметил политик. По словам пресс-секретаря, мотивация чиновников должна заключаться в “более высоких соображениях”, в “служении Родине”, и при этом не может быть связана с вопросами сменяемости руководства страны, сообщает Коммерсантъ.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что в случае принятия соответствующих поправок в основной документ страны - Конституцию РФ, он не исключает вероятности своего участия в президентской гонке. Чиновников же Путин призвал продолжать работу в соответствующем режиме, чтобы через определенное время на разный уровнях власти не началось “рысканье глазами в поисках возможных преемников”.

Читайте также: Клишас прокомментировал поправку в Конституцию о президентских срокахВенецианская комиссия рекомендовала изменить некоторые поправки в Конституцию РФ
# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Болгарии вернули масочный режим
В Болгарии вернули масочный режим
Опасный слив: Порошенко испугался книги Джона Болтона
Опасный слив: Порошенко испугался книги Джона Болтона
РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования
РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования
Доктор Мясников прокомментировал смертность российских медиков с коронавирусом
Доктор Мясников прокомментировал смертность российских медиков с
Цены на золото пошли на рекорд
Цены на золото пошли на рекорд
Почему Запад не принял статью Путина? Она слишком доброжелательна
Почему Запад не принял статью Путина? Она слишком доброжелательна
КНДР восстанавливает громкоговорители для пропаганды на границе с Южной Кореей
КНДР восстанавливает громкоговорители для пропаганды на границе с
"Уроки фарси" Вадима Перельмана выйдет осенью в прокат по всему миру
"Уроки фарси" Вадима Перельмана выйдет осенью в прокат по всему миру
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
Песков разъяснил слова Путина о территориальных подарках
Песков разъяснил слова Путина о территориальных подарках
"Какая же она тупая": дочь Ефремова обругала Викторию Боню за слова о ее отце
"Какая же она тупая": дочь Ефремова обругала Викторию Боню за слова о
45-летний Ди Каприо устроил вечеринку на яхте в честь 23-летия своей девушки
45-летний Ди Каприо устроил вечеринку на яхте в честь 23-летия своей

Топ на сегодня

Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой

Еще по теме

Песков прокомментировал данные СМИ об увеличении среднего возраста чиновников РФ
Песков: Путин встретится с прессой для обсуждения стратегии научно-технического развития
Песков прокомментировал решение увеличить число машин с "мигалками" для ГД
Путин расскажет об экономических реформах на Петербургском форуме