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Песков разъяснил слова Путина о территориальных подарках

Песков разъяснил слова Путина о территориальных подарках
Территориальные подарки русского народа, о которых говорил президент России Владимир Путин, имелись в виду как ранее допущенные системные ошибки в конституции, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин в одном из интервью, говоря об изменениях Конституции, говорил о территориальных подарках русского народа, которые надо вернуть. Журналисты попросили Пескова разъяснить его слова.

"Он говорил не о подарках, он говорил о ранее допущенных системных ошибках в конституции, в которой не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд вариантов развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Именно об этом говорил Путин и здесь нужно внимательно это читать", – приводит его слова РИА Новости.

На уточняющий вопрос, считает ли президент, что за пределами страны остались территории, которые нужно воссоединить с Россией, Песков ответил отрицательно, добавив, что "президент ничего не говорил о том, остались ли или не остались ли, он говорил именно о просчетах в конституциях предыдущих".


сообщило, что Владимир Путин вновь высказался по "крымскому вопросу".
# Россия
По материалам: ria.ru

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