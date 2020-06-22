Популярный блогер Настя Тропицель погибла на Бали

Вадим Карасев

18-летняя Настя Тропицель, которая вела популярный блог в инстаграме (более миллиона фолловеров), вчера погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка и ее молодой человек решили арендовать мотоциклы и покататься на них. В какой-то момент Тропи (именно под таким псевдонимом Настя была известна в сети) не справилась с управлением и столкнулась с байком друга, после чего девушка врезалась в отбойник, получив травмы, несовместимые с жизнью. Информацию о смерти Насти подтвердила ее мама, опубликовав пост в блоге дочки.





К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить,

— написала она.





По словам молодого человека Тропицель, она не превышала скорость и ездила аккуратно.

Настенька ехала по большой дороге со скоростью 80—100 километров в час, где все передвигаются так же. Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и то, что случилось с ней, — случайность. Начался вобблинг мотоцикла на ровном месте, он стал раскачиваться. Сейчас уже нет сил рассказывать об этом, сделаю это потом. Настя не виновата, она не превышала скорость,

— цитирует Виктора издание "Стархит".

Возлюбленный погибшей попросил всех тех, кто ее знал, помолиться о ней и вспомнить только хорошее о ней.





Тропицель родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела свой блог с 12 лет. Она писала о путешествиях, о том, как выходить из зоны комфорта, заработке в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.





Я Настя, девочка из обычной семьи, моя мама работает в офисе с утра до вечера, папа — врач. Все детство я мечтала не об игрушках, а о том, чтобы стать независимой от родителей. Я знаю, как это, когда тебе ничего не разрешают, осуждают и говорят, как надо. Меня редко поддерживали в моих увлечениях, все лишь хотели сделать из меня примерную девочку,

— сказано в описании ее профиля в соцсети.