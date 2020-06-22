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После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Правительство Украины намерено продолжить разрывать двусторонние соглашения с Россией, заявил замминистра иностранных дел страны Василий Боднар.


"До войны (начала конфликта на юго-востоке Украины, – ред.) у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", – цитирует украинского чиновника РИА Новости.

При этом Боднар отметил, что в Киеве избегают "радикально-эмоциональных" шагов по разрывам соглашений, чтобы не "навредить" проживающим в России украинцам, а также указал на необходимость соблюдения всех процедур во избежание двоякой трактовки документов.


сообщало, что, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), каждый третий житель Украины жалеет о распаде Советского Союза.
# Политика
По материалам: ria.ru

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