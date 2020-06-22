После теракта в Рединге Борис Джонсон готов пересмотреть законы

Алексей Вольцев

После вчерашнего теракта в городе Рединг (80 км от Лондона) правительство Британии готово изменить законы для предотвращения терактов. Об этом сегодня, 21 июня, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

«Хотел бы подчеркнуть, что, если из произошедшего можно извлечь какие-либо уроки, если в наше законодательство надо внести какие-либо изменения, чтобы не допустить повторения подобных происшествий, мы без колебания это сделаем», — заявил Джонсон.

При этом от отметил, что пока не видит причин ожидать усиления террористической активности в Британии.

Как сообщало ИА Newstes, вечером 20 июня в Рединге преступник напал с ножом на отдыхавших в парке Форбери. Трое скончались на месте, еще трое были ранены. По горячим следам полиция задержала 25-летнего гражданина Ливии Хаири Садаллу, пытавшегося получить убежище в Британии. Оказалось, что он уже был судим и провел 12 месяцев в тюрьме за кражу и нападение на охранника магазина, после чего ему грозила депортация. Тем не менее он не был выслан «из-за сложной обстановки в стране».

Предыдущие аналогичные теракты со стороны мигрантов были совершены в Лондоне 3 февраля этого года и 29 ноября 2019 года. В настоящий момент уровень террористической угрозы расценивается как «серьезный». В 2017 году страна пережила пять терактов, четыре из них были совершены в Лондоне и один — в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов тогда стали 36 человек.