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Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказан

Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказанФото: Globallookpress.com

Юный блогер, имя которого не называется, ради популярности на стриминговой платформе Twitch засунул своего кота в микроволновку. Как пишет Dexerto.com, парень был наказан: сервис заблокировал его аккаунт после жалоб других пользователей.

Мальчик провел несколько стримов, в ходе одного из которых взял животное, поместил в печь и закрыл дверь. Кот провел в микроволновке некоторое время, пока блогер снимал видео и смеялся.

В другой раз ищущий признания молодой человек хотел с помощью той же микроволновки зарядить до ста процентов свой мобильный телефон. Он положил его внутрь и включил, в результате чего лишился гаджета. Источник отмечает, что вскоре все видео с аккаунта автора были удалены, а сам он заблокирован.

В апреле градостроительный комиссар из штата Калифорния, США, Крис Платцер добровольно ушел с работы после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено его грубое обращение с котом. В ходе прямого эфира в сервисе для онлайн-конференций Zoom Платцер сначала продемонстрировал своего кота на камеру, заявив, что «хочет представить» его, а затем резко швырнул животное в сторону. Действия американского чиновника сопровождались нецензурной лексикой, кроме того, он, предположительно, был пьян.

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По материалам: lenta.ru

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