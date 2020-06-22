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Пожилой москвич погиб, вешая в подъезде портрет Сталина

Пожилой москвич погиб, вешая в подъезде портрет Сталина

В одном из домов на Борисовском проспекте в Москве местный житель попытался повесить портрет Сталина на лестничной клетке, упал и умер. 64-летний москвич получил открытую черепно-мозговую травму с множеством кровоизлияний.

Как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на свои источники, врачи боролись за жизнь мужчины две недели, но не смогли его спасти. Перед смертью он рассказал своей сестре, что с ним произошло, а она в свою очередь передала эту информацию полицейским.

Несмотря на то, что травма была получена в бытовых условиях, правоохранительные органы ведут проверку и устанавливают все детали происшествия.

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По материалам: uposters.ru

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