Пожилой москвич погиб, вешая в подъезде портрет Сталина

Вадим Карасев

В одном из домов на Борисовском проспекте в Москве местный житель попытался повесить портрет Сталина на лестничной клетке, упал и умер. 64-летний москвич получил открытую черепно-мозговую травму с множеством кровоизлияний.

Как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на свои источники, врачи боролись за жизнь мужчины две недели, но не смогли его спасти. Перед смертью он рассказал своей сестре, что с ним произошло, а она в свою очередь передала эту информацию полицейским.

Несмотря на то, что травма была получена в бытовых условиях, правоохранительные органы ведут проверку и устанавливают все детали происшествия.