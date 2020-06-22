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Проблемные долги россиян в банках растут, несмотря на кредитные каникулы

Проблемные долги россиян в банках растут, несмотря на кредитные каникулы

В мае объем кредитов физическим лицам, выплаты по которым были просрочены, увеличился сразу на 3%. Об этом сообщил Банк России, отметив, что рост просрочки на 25 млрд рублей оказался выше значений последних 3 лет.

«Рост не критичный, но выше обычного — за 2017−2019 годы он не превышал 17 млрд рублей», — уточняется в «Обзоре банковского сектора», опубликованном регулятором.

В то же время следует учитывать, что рост проблемных долгов пока смягчается так называемыми кредитными каникулами: под реструктуризацию уже попали около 3% всех розничных ссуд на 580 млрд рублей.

Как отмечает ЦБ, на динамику проблемных долгов повлияло снижение доходов населения из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

Опрос, проведенный по заказу Банка России, показал, что в мае 47% россиян столкнулись с ростом расходов. При этом доля респондентов, признающих улучшение своего финансового положения, во второй половине мая и в начале июня не менялась, оставаясь на уровне 5%. В то же время, по данным ЦБ, примерно пятая часть заемщиков (21%) столкнулись с падением доходов и им не хватает средств на погашение кредитов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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