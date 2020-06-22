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Пушков назвал "странным" возврат коронавируса в Китай

Пушков назвал "странным" возврат коронавируса в Китай

Алексей Пушков заявил, что повторные случаи заболевания коронавирусом в Китае воспринимаются странно. Инфекция подтвердилась у работников оптового рынка «Синьфади», являющегося крупнейшим в стране, сообщают "Известия".

Именно торговое предприятие в Пекине стало исходной точкой распространения вируса и это странно, заметил сенатор. Также он не считает источником инфекции панголинов и летучих мышей.

У Пушкова есть своя версия того, откуда COVID-19 появился в Поднебесной. Он полагает, что заболевание завезено из Европы. Но возникает вопрос как, зачем и кто это сделал. Непонятно, почему коронавирус был обнаружен на досках, на которых работники разделывали лосось.

Напомним, что это заболевание с высокой вирулентностью был повторно диагностировано в Пекине 12 июня. Источником заражения китайские власти считают лосось, поставки которого осуществлены с рынка «Цзиншэнь». В районе Фэнтай уже на следующий день ввели военное положение и прекратили сообщение с другими регионами столицы.

Отдельные вирусологи предполагают, что пекинская разновидность COVID-19 более опасна уханьской. Поэтому Китай и предпринял беспрецедентные меры сдерживания заражения.

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# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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