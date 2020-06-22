Путин призвал работать, а не искать преемников

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин, комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, а нужно не поисками заниматься.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".