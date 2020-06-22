Путин рассказал о политической системе России в будущем
По словам российского лидера, она должна иметь внутренние гарантии самосохранения и сохранять устойчивость как ко внутренним, так и к внешним шокам.
"Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства. Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством", – сказал он.
По его словам, именно это и послужило причиной предложения поправок в Конституцию РФ.
"Да, может быть, не все можно сформулировать в основном законе. Но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете, и по возможности отразить это в основном законе – чрезвычайно важная вещь", – заключил президент РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля.
сообщило, что президент России рассказал, почему не допускает публичной резкой критики в адрес подчиненных.