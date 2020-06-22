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Работникам выделят ежегодный оплачиваемый выходной на диспансеризацию

Работникам выделят ежегодный оплачиваемый выходной на диспансеризацию

Благодаря инициативе Минтруда, работники, достигшие 40 лет, смогут ежегодно получать оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.  22 июня на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планируют рассмотреть поправки в Трудовой кодекс о предоставлении выходного дня один раз в год работникам, достигшим 40 лет, для прохождения диспансеризации.

Соответствующий законопроект, внесённый правительством, уже принят в первом чтении 13 мая.

Для работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста в законодательстве уже предусмотрена возможность брать дополнительный отпуск для прохождения диспансеризации -— 2 рабочих дня в год ежегодно. А все остальные работники по действующим нормам имеют право взять отгул для медосмотра на один день раз в три года. Естественно, что в этот период за сотрудником сохраняется и место работы, и средний заработок. Теперь же предлагается дать ежегодное освобождение на один рабочий день для прохождения диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет и старше.

Работодатель, согласно законопроекту, в коллективном договоре или локальном нормативном акте может предусмотреть подтверждение факта прохождения диспансеризации работником медицинской справкой.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Всеволода Вуколова, принятие закона позволит повысить доступность диспансеризации, обеспечит сохранение здоровья работников, выявление заболеваний на наиболее ранних стадиях и их предупреждение на основе систематического медицинского наблюдения.

Данный законопроект получил одобрительные оценки от сторон Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Как известно, расширение регулярных медицинских обследований населения страны — одна из целей национального проекта «Здравоохранение». Он предполагает, что к 2024 году 70 процентов граждан должны проходить медосмотры не реже одного раза в год.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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По материалам: pnp.ru

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