Раскрыты слова Трампа о пользе пророссийского президента Украины

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Максим Блинов / Reuters

Пророссийский президент Украины мог бы принести пользу в предотвращении Третьей мировой войны — такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в 2018 году. Эту информацию раскрывает в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Как рассказывает Болтон, по мнению Трампа, полезным в этом смысле оказался бы украинский лидер, симпатизирующий России. «Русским бы это очень понравилось», — отмечает политик. Там же он подчеркивает, что Трамп и российский президент Владимир Путин не встретились на том саммите из-за инцидента в Керченском проливе, но поговорили за обедом в отсутствие переводчика с американской стороны.

После разговора президентов члены палаты представителей США заподозрили, что Трамп скрыл от собственной администрации детали разговора с главой российского государства, и захотели вызвать его переводчиков на допрос.

Ранее сообщалось, что в той же книге Болтон раскрыл просьбу бывшего президента Барака Обамы к Путину: остановиться на аннексии Крыма и не вмешиваться в дела Украины дальше — на этих условиях предлагалось урегулировать украинский конфликт в целом.

Президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер объяснил это серьезными ошибками, которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи, а правительство США намеревается подать на автора в суд, чтобы лишить его доходов от продажи — его обвиняют в раскрытии огромного количества секретной информации.