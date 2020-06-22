Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Равенство для всех: в Киеве на Родину-мать повесили флаг ЛГБТ-сообщества (видео)

Равенство для всех: в Киеве на Родину-мать повесили флаг ЛГБТ-сообщества (видео)

Равенство для всех: в Киеве на Родину-мать повесили флаг ЛГБТ-сообщества (видео)

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Активисты KyivPride, против которых в прошлом году хотели устроить провокацию, провели в столице необычную акцию в рамках месяца ЛГБТ в мире.

В частности, они сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.

Видео опубликовано на странице KyivPride в Facebook.

В ролике показано, что участники акции запустили дрон с радужным стягом, и когда он пролетал над монументом, то завис таким образом, что флаг как будто бы оказался повешен на меч скульптуры.

«Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует", — заявили в KyivPride.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году, в последний день лета представители международного ЛГБТ-сообщества провели Марш равенства «Одесса Прайд-2019». В нем участвовали более трехсот человек, представляющих разные уголки страны, также полсотни представителей международных организаций, сотрудники посольств. С огромным радужным флагом — символом ЛГБТ-сообщества — под лозунгом «Счастливые люди — счастливый город!» колонна прошла по Приморскому бульвару, скандируя: «Права человека — превыше всего!».

32 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов
Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов
Лысенков отрекся от слов о решении вырезать Ефремова из сериала
Лысенков отрекся от слов о решении вырезать Ефремова из сериала
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей, побеждающих коронавирус
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей,
Белорусы по всему миру устроили акции в поддержку соперников Лукашенко
Белорусы по всему миру устроили акции в поддержку соперников Лукашенко
В Москве за прошедшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
Российский поставщик Boeing столкнулся с серьезными проблемами
Российский поставщик Boeing столкнулся с серьезными проблемами
Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Путин рассказал о политической системе России в будущем
Путин рассказал о политической системе России в будущем
Парень погибшей на Бали 18-летней российской блогерши раскрыл подробности аварии
Парень погибшей на Бали 18-летней российской блогерши раскрыл

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни

Еще по теме

В Киеве прошел гей-парад
Саратовские власти отказали гей-активистам в проведении шествия в городе
C14 сделали из памятника Жеглову «ЛГБТ-активиста»
Флаги Литвы использовали вместо флагов ЛГБТ