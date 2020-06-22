Равенство для всех: в Киеве на Родину-мать повесили флаг ЛГБТ-сообщества (видео)

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Активисты KyivPride, против которых в прошлом году хотели устроить провокацию, провели в столице необычную акцию в рамках месяца ЛГБТ в мире.

В частности, они сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.

Видео опубликовано на странице KyivPride в Facebook.

В ролике показано, что участники акции запустили дрон с радужным стягом, и когда он пролетал над монументом, то завис таким образом, что флаг как будто бы оказался повешен на меч скульптуры.

«Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует", — заявили в KyivPride.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году, в последний день лета представители международного ЛГБТ-сообщества провели Марш равенства «Одесса Прайд-2019». В нем участвовали более трехсот человек, представляющих разные уголки страны, также полсотни представителей международных организаций, сотрудники посольств. С огромным радужным флагом — символом ЛГБТ-сообщества — под лозунгом «Счастливые люди — счастливый город!» колонна прошла по Приморскому бульвару, скандируя: «Права человека — превыше всего!».