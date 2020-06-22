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Ремонт стиральных машин в Москве

Человек уже очень давно окружен различной бытовой техникой, которая значительно упрощает быт. Бытовая техника – это устройства, используемые ежедневно в домашнем обиходе.

Стиральная машина – наверное, одно из лучших изобретений человечества (после микроволновки, конечно), без которого современной женщине просто не обойтись, особенно, если в семье есть маленькие дети. Но, как и любая бытовая техника, стиральная машина может поломаться в самый неподходящий момент.

В таком случае вам понадобится ремонт стиральных машин в Москве на дому, выполнить который смогут специалисты «ЭрстРемонт». Компания осуществляет свою профессиональную деятельность по ремонту стиральных машин уже более 15 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда качественно и с гарантией сделает ремонт по самой выгодной для клиента цене.

Что лучше – ремонт, или замена на новую технику?

Оглянитесь вокруг – вас окружает множество полезной бытовой техники: холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, электрический чайник, утюг, микроволновка и т.д. Вся эта бытовая техника стоит немалых денег и зачастую является серьезными инвестициями в ваш комфортный быт.

Если выходит из строя такое полезное устройство, как стиральная машина, не спешите сразу бежать в ближайший магазин, чтобы выбрать новую модель. Зачастую поломка может быть незначительной, но требующая вмешательства специалиста, разбирающегося в устройстве и основных принципах работы подобных агрегатов.

Специалисты службы №1 по ремонту стиральных машин в Москве «ЭрстРемонт» прибудут на вызов по первому звонку, проведут необходимую диагностику, выявят неисправность и устранят её непосредственно на месте. Подобный ремонт на дому в значительной степени позволяет сэкономить на транспортных расходах, связанных с перевозкой довольно тяжелой техники.

Не спешите покупать новую машинку для стирки!

Стиральная машина, как и любая бытовая техника, имеет ряд «стандартных» поломок, выявить и исправить которые сможет только мастер по ремонту. Наиболее распространенной проблемой является выход из строя ремня (снижение натяжения или разрыв), который соединяет двигатель и барабан. Согласитесь ­– поменять или натянуть ремень явно не повод покупать новую стиральную машину.

Наш адрес:

«ЭрстРемонт»

ул. Тимура Фрунзе, 11, Москва, 119021

8 (495) 128 7159

# Бизнес

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