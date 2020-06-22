Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений

Вадим Карасев

Фото: PPI / Global look

Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Большинство из них поддержали смягчение мер, говорится в отчете сервиса «Работа.ру», о котором сообщает РИА Новости.

По данным сервиса, за снятие мер высказались 68 процентов опрошенных. «По их мнению, именно сейчас заболеваемость вирусом падает и открывается больше возможностей для выхода из кризиса», — отметили там. При этом, по мнению остальных 32 процентов респондентов, ограничения начали снимать слишком рано, так как ситуация с коронавирусом не стабилизировалась.

Помимо этого, 43 процента россиян выразили мнение, что меры нужно было смягчить уже давно. Еще 21 процент заявил, что именно в данный момент время для снятия ограничений наиболее подходящее. 14 процентов считают, что меры необходимо было продлить до конца июня, остальные девять процентов респондентов — за то, чтобы они действовали до конца лета и дольше.

Ранее итальянский вирусолог Андреа Крисанти оценил эффективность снятия карантинных мер в России. По словам специалиста, снятие ограничений в отдельных отраслях при сохранении ряда мер может иметь смысл. Он подчеркнул, что невозможно на долгие месяцы запирать людей дома.