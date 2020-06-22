Россияне за время самоизоляции разлюбили мыться и ухаживать за собой

Вадим Карасев

В период самоизоляции из-за коронавируса в России заметно сократились продажи бытовой косметики, пишет газета "Известия".

Согласно данным компании "Nielsen Россия", которая измеряет потребление товаров повседневного спроса, россияне стали реже покупать шампуни (на 14%), средства для укладки волос (на 42%) и косметику по уходу после бритья (на 17%). В апреле на 25% снизился объем продаж дезодорантов, спрос на средства по уходу за лицом упал на 22%.

В целом в апреле реализация непродовольственных товаров сократилась на 10%. Эксперты связали тенденцию с тем, что у людей пропала необходимость ухаживать за собой вместе с надобностью часто выходить из дома. Кроме того, россияне закупились косметическими средствами впрок в период ажиотажа в марте.

Как писал Ruposters, ранее Роспотребнадзор подготовил санитарные требования для магазинов на ближайшие 10 лет.

