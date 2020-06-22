Российский поставщик Boeing столкнулся с серьезными проблемами

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Крупнейший в мире производитель титана — российская корпорация «ВСМПО-Ависма» — столкнулся с серьезными проблемами из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности главы предприятия Максима Кузюка.

Компания, которая является поставщиком для таких гигантов, как Boeing, Airbus и Embraer, предупредила о возможной остановке завода в Верхней Салде (Свердловская область), если она не получит новые заказы. Предприятие является главной производственной площадкой для «ВСМПО-Ависма».

Производитель в основном специализируется на поставках титана для авиационной промышленности, однако на фоне кризиса планирует осваивать и другие сегменты рынка, чтобы загрузить производство. В частности, речь идет о судостроении, проектах в сфере энергетики, опреснения воды, о добывающих отраслях.

Авиаперевозки стали одной из наиболее пострадавших в результате коронавируса отраслей экономики. По оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), 2020 год станет худшим в истории перевозок. Потери авиакомпаний по всему миру превысят 100 миллиардов долларов в 2020-2021 годах.