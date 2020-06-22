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РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования

РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования
Спрос на поездки в поездах дальнего следования холдинга РЖД в июне вырос вдвое по сравнению с маем, и компания восстановит в расписании более 70 составов, сообщила компания.

"Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти. В мае холдинг "РЖД" возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое - до 200 тысяч в сутки", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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