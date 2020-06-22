Самый простой способ очищения решетки барбекю после запекания мяса

Влада Некрасова

Чем знаменит дачный сезон? Для каждого по-разному. Кто-то дни и ночи проводит в своем огороде, вкладывая туда всю силу и душу, а кто-то любит его за то, что можно пожарить шашлык, отдохнуть на природе. Но есть и неприятные моменты в таком отдыхе. Приходится отмывать с шампуров и решетки для барбекю нагар и застывший жир. Особенно тяжело это делать, когда не удалось сразу заняться мытьем. Шампура отмыть сложно, но не настолько, как решетку. Вот в этом случае придется повозиться, ведь там столько соединений, уголков и мест, куда трудно подобраться.

Признаться, из-за того, что решетку так трудно омыть, мы редко ей пользовались. Но как-то к нам в гости приехал родственник, он-то и рассказал о том, как можно без особого труда очистить решетку гриль.

Все оказалось настолько просто, что я до сих пор не могу понять, как сама до этого не додумалась. Но теперь всегда делаю именно так.





После того, как мясо пожарено, а веселье продолжается, утро начинается с оттирания жирной посуды. Ну, это у всех, а я делаю теперь так.

Беру большой крепкий пакет. Он должен быть таких размеров, чтобы в него помещалась вся решетка, в нем не должно быть никаких дырок.

В этот пакет кладу решетку и добавляю немного моющего средства для посуды. Добавляю чуть-чуть водички, буквально один стакан. А вот теперь самое главное. Нужно завязать пакет и потрясти, размять так, чтобы внутри его образовалась хорошая пена.

Как только пакет внутри заполнен пеной, то значит, пена попала на все соединения решетки. Теперь я его откладываю и просто забываю, например, до вечера. А вечером просто обдаю решетку сильной струей воды и все загрязнения просто отваливаются. Не применяя никаких специальных средств, никаких усилий, моя решетка каждый раз выглядит идеально чистой.

Теперь мы частенько делаем курочку на решетке, потому что у меня нет паники — как это все отмыть. Благодарна родственнику за подсказку. Попробуйте, и вы поймете насколько это действенно.

Как говорится — век живи, век учись. Ну, а о том, что самое полезное всегда оказывается самым простым и говорить не приходится.