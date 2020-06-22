Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития

Анастасия Иванова

Счетная палата (СП) по итогам проверки исполнения бюджета Минвостокразвития РФ за прошлый год нашла нарушения, которые в основном касаются предоставления межбюджетных трансфертов субъектам РФ из Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Проверка показала, что в отдельных случаях межбюджетные трансферты были предоставлены субъектам ДФО с нарушением установленных правил, а большинство регионов не выполнили в полном объеме показатели результативности их использования. На 1 апреля 2020 года в пяти из одиннадцати субъектов не достигнуты запланированные показатели по 27 мероприятиям. При этом 24 из них связаны с созданием объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также при анализе субсидий юридическим лицам было установлено, что на фоне общего сокращения расходов на прямую поддержку инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в 2019 году значительно выросли расходы на финансирование институтов развития Дальнего Востока - большая часть этих расходов пошла на оплату труда сотрудников, при этом на ускорение развития экономики регионов ДФО и деятельность институтов развития эта мера не повлияла.

Светлана Орлова.