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Секс во время беременности: как делать это правильно

Рождение ребенка – это праздник для любящихлюдей. Но, прежде чем малыш появится на свет, пройдут долгих 9 месяцев.Беременность меняет жизнь людей в корне: режим дня, трудовая и бытоваядеятельность, эмоциональный фон внутри семьи. И, конечно, встает вопрос: можноли заниматься сексом во время беременности. Отвечаем сразу: можно и нужно. Воттолько делать все нужно с умом. Почему во время беременности хочется секса
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По материалам: intrigue

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