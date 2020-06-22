Секс во время беременности: как делать это правильно

Анастасия Иванова

Рождение ребенка – это праздник для любящихлюдей. Но, прежде чем малыш появится на свет, пройдут долгих 9 месяцев.Беременность меняет жизнь людей в корне: режим дня, трудовая и бытоваядеятельность, эмоциональный фон внутри семьи. И, конечно, встает вопрос: можноли заниматься сексом во время беременности. Отвечаем сразу: можно и нужно. Воттолько делать все нужно с умом. Почему во время беременности хочется секса