Сергей Кравцов принял участие в награждении победителей конкурса сочинений «Без срока давности»

Влада Некрасова

22 июня в Музее Победы состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса сочинений среди школьников «Без срока давности», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В мероприятии принял участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Победители конкурса приглашены 24 июня 2020 года на Парад на Красной площади, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победителями конкурса сочинений стали десять школьников, восемь из них присутствовали на церемонии в Музее Победы.

Обращаясь к ним, глава Минпросвещения подчеркнул, как важно помнить о подвиге ветеранов и тружеников тыла.

«Они отстояли для нас настоящие человеческие ценности – жизнь и свободу, а также сохранили нашу историю и культуру, на которые посягнули нацисты», – сказал он.

Сергей Кравцов отметил, что «все работы написаны очень проникновенно» и передают «чувства тех, кто воевал на поле боя или стоял за станком».

«То, что вы сделали, ребята, это очень важно. Вы с позиции молодого поколения даёте свою оценку такому чудовищному явлению, как нацизм, и я уверен, что ваши труды помогут сохранить ясность этого понимания для будущих поколений и для всего мира. Кто бы и как бы не пытался переписать историю, мы не допустим подмены понятий и сохраним историческую память», – подытожил министр.

Авторами лучших сочинений признаны:

Соколова Елена, ученица 11 класса школы №2 города Краснодара (сочинение «Все они живы»);

Сырокваша Даниил, ученик 5 класса «Мурманского международного лицея» (сочинение «Несгибаемый цветок Ленинграда»);

Рыжкова Дарья, ученица 8 класса «Экологического лицея №6 имени героя Советского Союза Серафима Петровича Меркулова» города Липецка (сочинение «Искусство слова – самая честная народная исповедь о войне»);

Сыромятников Константин, ученик 11 класса «Национальной политехнической общеобразовательной школы №2» города Якутска (сочинение «Гвардии рядовой Гаврил Сыромятников –мой герой»);

Павлова Виктория, ученица 8 класса школы поселка Александровский Искитимского района Новосибирской области (сочинение «Не забывается такое никогда»);

Эмирбеков Расул, ученик 11 класса школы № 12 имени Назима Шамирзаевича Казиахмедова города Дербента (сочинение «Живая память»);

Матвеева Ксения, ученица 10 класса школы №4 города Сердобска Пензенской области (сочинение «О чем поют курские соловьи»);

Можаев Борис, ученик 6 класса гимназии №9 города Екатеринбурга (сочинение «Два времени в узел свяжу»);

Томаровская Екатерина, ученица 8 класса, школы №5 г. Шебекино, Белгородской области (сочинение «А был ли мальчик»);

Шульга Рувим, ученик 10 класса, школы №1 пгт Белая Березка, Брянской области (сочинение «Совесть заржавела»).

Ребятам вручили памятные подарки: статуэтки и дипломы победителя конкурса, а также книгу «Письма военных лет. Переписка школьных учителей и их учеников».

Сборник «Письма военных лет. Переписка школьных учителей и их учеников», подготовленный по просьбе Минпросвещения России специалистами Российского государственного гуманитарного университета, также торжественно передали в дар Музею Победы.

Сборник сочинений участников конкурса «Без срока давности» будет доступен всем посетителям в библиотеке музея.

Награждение всех 87 финалистов конкурса «Без срока давности» памятными призами состоится в Москве в ноябре в рамках работы международной научной конференции «Уроки Нюрнберга».

«Без срока давности» – просветительский проект, ставший частью глобального плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, инициированного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на сохранение памяти современников о трагедии Великой Отечественной войны.

В конкурсе сочинений приняли участие свыше 133 000 учащихся 5⎼11 классов общеобразовательных организаций из всех регионов страны, а также посольских школ России за рубежом. Он проводился как на уровне регионов, так и на федеральном уровне, привлекая внимание ребят к таким темам, как сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, отражение событий Великой Отечественной войны в истории своего города или села, в истории семьи участника конкурса, изучение биографий героев боевых действий и работников тыла в годы войны, творчества писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков, музыкальных произведений, книг, документальных и художественных фильмов, созданных в годы Великой Отечественной войны или посвящённых этому событию, деятельности поисковых отрядов и волонтёрских организаций, а также участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.