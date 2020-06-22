Синоптики спрогнозировали вероятность июльских заморозков в России

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал вероятность июльских заморозков на территории России. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о таких регионах, как Башкирия, Пермский и Алтайский края, Свердловская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Тюменская и Омская области. В этих субъектах на минувших выходных прогнозировались ночные заморозки. Однако в скором времени они прекратятся, так как становится больше солнца и повышается температура, рассказал Вильфанд.

«Уже теоретически не будет заморозков. Ведь, чтобы были заморозки, воздуху придется охладить и почву, что практически невозможно», — отметил он.

Как пояснил синоптик, аномально низкая температура в Западной Сибири по-прежнему останется. Температура воздуха будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.