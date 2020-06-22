СК открыл уголовное дело против главы управления лесами на Алтае

Влада Некрасова

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело в отношении начальника управления лесами министерства природных ресурсов и экологии региона и начальника отдела управления лесами по Белокурихинскому лесничеству по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Как следователи рассказали ТАСС, подозреваемые — начальник управления лесами Владимир Черных и начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергей Пухирев. По версии следствия, в 2017 году чиновники в нарушение законодательства в сфере лесоохраны незаконно организовали рубку в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва.

Из-за превышения должностных полномочий гослесфонду был причинён ущерб более чем на 950 тыс. рублей. Факт противоправных действий выявили сотрудники регионального УФСБ.

Ранее сообщалось, что следователи провели обыски в управлении лесами.