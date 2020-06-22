Сколько стоит отдых на курортах России в начале июля
Аналитическая служба АТОР проводит еженедельный мониторинг стоимости туров на популярных внутрироссийских направлениях. Сравнительный анализ средних и минимальных цен показал, что стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Ввиду наличия в этом году чартерных программ не только на традиционно популярных массовых направлениях – Краснодарском крае, Крыму, - но и на Алтай, Бурятию, Хакасию, Калининград, Аналитическая служба АТОР планирует мониторить стоимость отдыха и на этих направлениях.
Самый дешевый турпакет по России с вылетом в июле из Москвы 1-4 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 3*) на Черное море можно купить от 13,9 тыс. р. до 18,8 тыс. р. на двоих.
Это существенно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года (самые дешевые десятидневные туры в начале июле 2019 года в Крым, Сочи и Анапу стоили 35-36 тыс. р. на двоих). При этом цены июля 2020 года на 30-50% дешевле, чем самые дешевые туры на 7 ночей в начале июля 2018 года.
Экскурсионные туры на Байкал (7 ночей) стоят сейчас от 48 тыс. р., на двоих, туры на 7 ночей на Алтай – от 31 800 р. на двоих, а насыщенные семидневные экскурсионные туры в Хакасию на чартерах во второй половине июля можно приобрести от 72 тыс. р. на двоих взрослых.
САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
(заезды 1-4 июля, 6 дн-7 н., стоимость за 2 человек)
Регион
Курорт
Отель
Звездность
Питание
Цена за 2 + авиа
Туроператор
Красная поляна
Красная поляна
Bridge Mountain
***
без питания
13 891 ₽
«Библио-Глобус»
Крым
Оленевка
«Оленевка Village»
**
без питания
16 824 ₽
«Библио-Глобус»
Сочи
Адлер
«Одеон»
***
без питания
17 258 ₽
«Библио-Глобус»
Анапа
Джемете
«Волна» гостевой дом
*
завтрак
18 800 ₽
АЛЕАН
Геленджик
Кабардинка
«Бриз» гостевой дом
***
без питания
20 476 ₽
АЛЕАН
Калининград
Балтийск
«Золотой Якорь»
***
без питания
20 900 ₽
TUI
Алтай
Алтай
«Стик Тревел», база отдыха
***
без питания
31 800 ₽
PEGAS Touristik
Байкал
Танхой
«Танхой Trail»
хостел
без питания
48 711 ₽
TUI
Примечание: Использовались данные систем бронирования туроператоров, сети турагентств «1001 тур», онлайн-агрегаторов пакетных туров Travelata.ru и Onlinetours.ru. Все цены действительны на 18.00 21 июня.
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ТУРПАКЕТЫ ПО ПРИМОРСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РОССИИ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ
Согласно данным по объемам продаж сети турагентств «1001 тур», выведена средняя стоимость наиболее продаваемых туров на основных курортных пляжных направлениях.
Средняя цена продажи, 2 взрослых, 7 ночей, вылеты 1-4 июля
Курорт
Питание
Средняя цена
Крым, Ялта, санатории 3*
полный пансион
70 000 ₽
Анапа, гостевые дома 2*-3*
полный пансион
48 000 ₽
Сочи, отели 3*-4*
полупансион
71 700 ₽
Калининградская область, отели 3*
завтраки
55 800 ₽
Выше даны средние цены на фактически приобретенные туристами туры с перелетом 1-4 июля (на двоих, 7 ночей). По мнению аналитиков АТОР, они свидетельствуют о том, что туристы в массе стремятся забронировать себе более комфортные варианты размещения, а не только самые экономичные варианты.