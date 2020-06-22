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Сколько стоит отдых на курортах России в начале июля

Сколько стоит отдых на курортах России в начале июля

Аналитическая служба АТОР проводит еженедельный мониторинг стоимости туров на популярных внутрироссийских направлениях. Сравнительный анализ средних и минимальных цен показал, что стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Ввиду наличия в этом году чартерных программ не только на традиционно популярных массовых направлениях – Краснодарском крае, Крыму, - но и на Алтай, Бурятию,  Хакасию, Калининград,  Аналитическая служба АТОР планирует мониторить стоимость отдыха и на этих направлениях.

Самый дешевый турпакет по России с вылетом в июле из Москвы 1-4 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 3*) на Черное море можно купить от 13,9 тыс. р. до 18,8 тыс. р. на двоих.

Это существенно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года (самые дешевые десятидневные туры в начале июле 2019 года в Крым, Сочи и Анапу стоили 35-36 тыс. р. на двоих). При этом цены июля 2020 года на 30-50% дешевле, чем самые дешевые туры на 7 ночей в начале июля 2018 года.

Экскурсионные туры на Байкал (7 ночей) стоят сейчас от 48 тыс. р., на двоих, туры на 7 ночей на Алтай – от 31 800 р. на двоих,  а насыщенные семидневные экскурсионные туры в Хакасию на чартерах во второй половине июля можно приобрести от 72 тыс. р. на двоих взрослых.


САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ

(заезды 1-4 июля, 6 дн-7 н., стоимость за 2 человек)


Регион


Курорт


Отель


Звездность


Питание


Цена за 2 + авиа


Туроператор


Красная поляна


Красная поляна


Bridge Mountain


***


без питания


                   13 891 ₽


«Библио-Глобус»


Крым


Оленевка


«Оленевка Village»


**


без питания


                   16 824 ₽


«Библио-Глобус»


Сочи


Адлер


«Одеон»


***


без питания


                   17 258 ₽


«Библио-Глобус»


Анапа


Джемете


«Волна» гостевой дом


*


завтрак


                   18 800 ₽


АЛЕАН


Геленджик


Кабардинка


«Бриз» гостевой дом


***


без питания


                   20 476 ₽


АЛЕАН


Калининград


Балтийск


«Золотой Якорь»


***


без питания


                   20 900 ₽


TUI


Алтай


Алтай


«Стик Тревел», база отдыха


***


без питания


                   31 800 ₽


PEGAS Touristik


Байкал


Танхой


«Танхой Trail»


хостел


без питания


                   48 711 ₽


TUI


Примечание: Использовались данные систем бронирования туроператоров, сети турагентств «1001 тур», онлайн-агрегаторов пакетных туров Travelata.ru и Onlinetours.ru. Все цены действительны на 18.00 21 июня.


СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ТУРПАКЕТЫ ПО ПРИМОРСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РОССИИ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

Согласно данным по объемам продаж сети турагентств «1001 тур», выведена средняя стоимость наиболее продаваемых туров на основных курортных пляжных направлениях.


Средняя цена продажи, 2 взрослых, 7 ночей, вылеты 1-4 июля


Курорт


Питание


 Средняя цена


Крым, Ялта, санатории 3*


полный пансион


                   70 000 ₽


Анапа, гостевые дома 2*-3*


полный пансион


                   48 000 ₽


Сочи, отели 3*-4*


полупансион


                   71 700 ₽


Калининградская область, отели 3*


завтраки


                   55 800 ₽


Выше даны средние цены на фактически приобретенные туристами туры с перелетом 1-4 июля (на двоих, 7 ночей). По мнению аналитиков АТОР,  они свидетельствуют о том, что туристы в массе стремятся забронировать себе более комфортные варианты размещения, а не только самые экономичные варианты.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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