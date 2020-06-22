Сколько стоит отдых на курортах России в начале июля

Алексей Вольцев

Аналитическая служба АТОР проводит еженедельный мониторинг стоимости туров на популярных внутрироссийских направлениях. Сравнительный анализ средних и минимальных цен показал, что стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Ввиду наличия в этом году чартерных программ не только на традиционно популярных массовых направлениях – Краснодарском крае, Крыму, - но и на Алтай, Бурятию, Хакасию, Калининград, Аналитическая служба АТОР планирует мониторить стоимость отдыха и на этих направлениях.

Самый дешевый турпакет по России с вылетом в июле из Москвы 1-4 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 3*) на Черное море можно купить от 13,9 тыс. р. до 18,8 тыс. р. на двоих.

Это существенно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года (самые дешевые десятидневные туры в начале июле 2019 года в Крым, Сочи и Анапу стоили 35-36 тыс. р. на двоих). При этом цены июля 2020 года на 30-50% дешевле, чем самые дешевые туры на 7 ночей в начале июля 2018 года.

Экскурсионные туры на Байкал (7 ночей) стоят сейчас от 48 тыс. р., на двоих, туры на 7 ночей на Алтай – от 31 800 р. на двоих, а насыщенные семидневные экскурсионные туры в Хакасию на чартерах во второй половине июля можно приобрести от 72 тыс. р. на двоих взрослых.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ

(заезды 1-4 июля, 6 дн-7 н., стоимость за 2 человек)

Регион

Курорт

Отель

Звездность

Питание

Цена за 2 + авиа

Туроператор

Красная поляна

Красная поляна

Bridge Mountain

***

без питания

13 891 ₽

«Библио-Глобус»

Крым

Оленевка

«Оленевка Village»

**

без питания

16 824 ₽

«Библио-Глобус»

Сочи

Адлер

«Одеон»

***

без питания

17 258 ₽

«Библио-Глобус»

Анапа

Джемете

«Волна» гостевой дом

*

завтрак

18 800 ₽

АЛЕАН

Геленджик

Кабардинка

«Бриз» гостевой дом

***

без питания

20 476 ₽

АЛЕАН

Калининград

Балтийск

«Золотой Якорь»

***

без питания

20 900 ₽

TUI

Алтай

Алтай

«Стик Тревел», база отдыха

***

без питания

31 800 ₽

PEGAS Touristik

Байкал

Танхой

«Танхой Trail»

хостел

без питания

48 711 ₽

TUI

Примечание : Использовались данные систем бронирования туроператоров, сети турагентств «1001 тур», онлайн-агрегаторов пакетных туров Travelata.ru и Onlinetours.ru. Все цены действительны на 18.00 21 июня.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ТУРПАКЕТЫ ПО ПРИМОРСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РОССИИ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

Согласно данным по объемам продаж сети турагентств «1001 тур», выведена средняя стоимость наиболее продаваемых туров на основных курортных пляжных направлениях.

Средняя цена продажи, 2 взрослых, 7 ночей, вылеты 1-4 июля

Курорт

Питание

Средняя цена

Крым, Ялта, санатории 3*

полный пансион

70 000 ₽

Анапа, гостевые дома 2*-3*

полный пансион

48 000 ₽

Сочи, отели 3*-4*

полупансион

71 700 ₽

Калининградская область, отели 3*

завтраки

55 800 ₽

Выше даны средние цены на фактически приобретенные туристами туры с перелетом 1-4 июля (на двоих, 7 ночей). По мнению аналитиков АТОР, они свидетельствуют о том, что туристы в массе стремятся забронировать себе более комфортные варианты размещения, а не только самые экономичные варианты.