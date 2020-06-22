Sohu: Российский «сын Сатаны» стал королем среди межконтинентальных ракет

Алексей Вольцев

Россия активно занимается разработкой стратегического ракетного комплекса РС-28 «Сармат». Эту баллистическую ракету называют «Сыном Сатаны», поскольку она унаследовала мощные характеристики Р-36М (по классификации НАТО SS-18 «Сатана» — ИА Newstes), ее дальность полета достигает 18 тыс. километров, скорость — 20 Махов, а нести она может минимум 10 боеголовок. «Сармат» заслуженно называют «королем межконтинентальных ракет», пишет китайское интернет-издание Sohu .

«В настоящее время Россия и США по-прежнему являются двумя странами с крупнейшими в мире арсеналами ядерного оружия. Их общее число ядерных боеголовок колеблется от 3000 до 3300, и около 1500 из них находятся в состоянии боевой готовности. Хотя эти цифры — практически ничто по сравнению с периодом холодной войны, они по-прежнему «гарантируют, что обе стороны способны стереть друг друга с лица земли», — отмечает издание.

Оно указывает на то, что в настоящее время Россия проводит перевооружение ракетами, такими как «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат».

Ракета PC-24 «Ярс» была впервые публично продемонстрирована в 2015 году во время военного парада на Красной площади, и с этого момента она рассматривалась Россией как главная сила будущего стратегического ракетного вооружения страны, напоминает Sohu. Дальность стрельбы этой межконтинентальной ракеты составляет более 11 тыс. километров, по сравнению с ракетой «Тополь-М» она обладает способностью нести три суб-управляемых ядерных боеголовки одновременно, возможность проникновения к цели была также значительно улучшена.

В последние несколько лет Россия активно занимается разработкой РС-28 «Сармат». Согласно открытым источникам, представленным российской стороной, эта баллистическая ракета обладает дальностью полета до 18 тыс. километров. При установке гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» она может обеспечивать преодоление систем ПРО со скоростью 20 Махов, а вес полезной нагрузки может составлять до 10 тонн, из-за чего ракета может нести от 10 до 15 легких суб-управляемых ядерных боеголовок.

«По информации командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергея Каракаева, Россия в настоящее время ускоряет ликвидацию наследия, оставшегося от советского периода, и стремится к 100-процентному обновлению ядерного арсенала к 2024 году. Стоит также отметить, что Россия не только модернизирует наземные ядерные арсеналы, но и не забывает о разработке и производстве стратегических ядерных сил морского базирования», — подчеркивает китайское СМИ.

Оно указывает, что Россия уже приняла на вооружение модернизированную атомную подводную лодку стратегического назначения «Князь Владимир», которая является первой подлодкой проекта «Борей-А». Данная стратегическая атомная подводная лодка может нести 16 баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава».

«В будущем Россия создаст ядерные силы, которые будут обладать достаточной мощью, чтобы сдерживать США как на суше, так и на море», — резюмирует Sohu.

ИА Newstes ранее сообщало: в марте этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что «завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Он отметил, что Россия наращивается потенциал сдерживания.

По словам Шойгу, на опытно-боевом дежурстве уже находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал». Продолжаются летно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». В конце прошлого года на боевое дежурство заступили первый ракетный полк «Авангард» и лазерные установки «Пересвет».

«Сармат» является перспективным ракетным комплексом наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» (город Миасс в Челябинской области) на замену комплексу Р-36М2 «Воевода». Масса комплекса «Сармат» составляет 200 тонн, забрасываемый вес — около 10 тонн.