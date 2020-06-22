Соломатина: покупательная способность граждан должна расти

Влада Некрасова

Повышение минимального размера оплаты труда является одним из стратегических направлений для правительства и всего общества. МРОТ должен быть как минимум 20 тысяч рублей — на меньшую сумму прожить фактически невозможно, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что МРОТ в России остается недостаточным, и основной стратегической целью для правительства является его наращивание. Голикова считает достижимым снижение уровня бедности в стране в два раза к 2024 году. Напомним, что размер МРОТ с 1 января этого года составляет 12130 рублей.

«Я считаю, что повышение размера МРОТ это одно из стратегических направлений для правительства и для нас всех, потому что бедное население — это бедная экономика», — сказала Татьяна Соломатина.

По её мнению, нужно в обязательном порядке поддержать тех, кто в этом нуждается. «У людей должны быть деньги, покупательная способность. «Предприятия работают, когда есть потребление. Поэтому потребительскую корзину надо увеличивать», — сказала она. Главные задачи в нынешних условиях, на её взгляд, это сохранить людей, их здоровье, доступность и качество медпомощи, а также поднять экономику.

«Слава Богу, у нас в стране есть подушка безопасности, которая может спасти экономику нашей страны и поддержать население, нуждающееся в помощи», — сказала депутат. Что касается размера МРОТ, по её словам, он должен быть как минимум 20 тысяч рублей.

«Не знаю, сколько предложат экономисты, но вообще меньше, чем на эту сумму в месяц прожить фактически невозможно», — говорит она. Люди среднего возраста, у которых появились проблемы со здоровьем, по её словам, только на лекарства тратят от 2,5 тысяч рублей в месяц. Может быть, стоит придумать систему лекарственной поддержки граждан в первичном (амбулаторном) звене медицинской помощи, рассуждает депутат. «Такая профилактическая поддержка должна быть», — полагает Соломатина.