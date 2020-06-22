Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню «разобраться»

Алексей Вольцев

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов возмутился статьей о претензиях Чечни на часть территорий Дагестана, которую на днях опубликовала ведущая дагестанская газета «Новое дело». Суть статьи: территории Гумбетовского района Дагестана, на которые претендует чеченская сторона, принадлежали дагестанцам испокон веков. Дагестанцы как добрые соседи позволяли чабанам из Чечни пасти на своих землях овец, однако, как указано в статье, «замечательные пастбища не одно столетие были предметом вожделения» чеченцев.

В материале приводится история, как накануне Великой Отечественной войны чеченцы дали взятку председателю Гумбетовского райисполкома, и тот отписал в пользу ЧИАССР 700 гектаров приграничных пастбищ. Впоследствии председателя райисполкома убил местный житель, аварец. Убийцу советского чиновника, впоследствии расстрелянного по приговору суда, «Новое дело» считает патриотом Дагестана.

«Нам же надо думать о том, как противостоять этой экспансии. Но, увы, думают об этом в основном рядовые дагестанцы. А наши (дагестанские —ИА Newstes ) власти ведут себя наподобие страуса. Засунули голову в песок и делают вид, что проблемы не существует», — говорится в статье.

Один из авторов этой статьи — главред «Нового дела» Гаджимурад Сагитов. Магомед Даудов позвал Сагитова в Чечню для серьезного разговора. Упоминания в статье своего имени Даудов счел «жесткими разборками», а приведенную в статье фактуру — клеветой.

Гаджимурад Сагитов в ответ пригласил Даудова посетить Дагестан.

«Между нашими народами были и будут нормальные отношения. Но иногда даже между родными братьями возникают вопросы. Народ не понимает, по какой причине власть создала дополнительную нервозность и в итоге затягивает разрешение сложившейся ситуации, что чревато серьёзными последствиями. Мы считаем, что о проблемах надо говорить, ведь для этого и существуют СМИ. В таких вопросах у каждой из сторон своя позиция, своя оценка событий. А так, только Аллах все ведает. И если автор в чем-то допустил неточность, то редакция всегда готова прислушаться к мнению другой стороны и готова выслушать вашу позицию. ⁣За неравнодушие к проблеме и за приглашение в гости большое и искреннее БаракАллагь (спасибо — ИА Newstes). Вас ждем в гости к себе в любое время», — ответил главред «Нового дела» спикеру парламента Чечни. ⁣⠀

Магомед Даудов в ответ вежливо настоял на своей встрече с Сагитовым в Чечне:

«Вы же как главный редактор газеты, на мой взгляд, должны быть на голову выше всех блогеров и других скандалистов, поскольку представляете официальный печатный орган. Но почему-то вы выдали целый поток ложной информации, чем взбудоражили своих подписчиков и читателей.

В любом случае, если вдруг захотите убедиться в правдивости моих слов, вы можете приехать к нам, и я представлю документы на этот участок — чтобы снять все сомнения. Если у вас есть иные документы, то мы с удовольствием их с вами рассмотрим, сидя за чашкой чая. Думаю, вы сами всё поймёте, где кто и главное, зачем выдаёт вам ложную информацию! За приглашение тоже спасибо. Здоровья вам всем!».