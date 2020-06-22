Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню «разобраться»
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов возмутился статьей о претензиях Чечни на часть территорий Дагестана, которую на днях опубликовала ведущая дагестанская газета «Новое дело». Суть статьи: территории Гумбетовского района Дагестана, на которые претендует чеченская сторона, принадлежали дагестанцам испокон веков. Дагестанцы как добрые соседи позволяли чабанам из Чечни пасти на своих землях овец, однако, как указано в статье, «замечательные пастбища не одно столетие были предметом вожделения» чеченцев.
В материале приводится история, как накануне Великой Отечественной войны чеченцы дали взятку председателю Гумбетовского райисполкома, и тот отписал в пользу ЧИАССР 700 гектаров приграничных пастбищ. Впоследствии председателя райисполкома убил местный житель, аварец. Убийцу советского чиновника, впоследствии расстрелянного по приговору суда, «Новое дело» считает патриотом Дагестана.
Один из авторов этой статьи — главред «Нового дела» Гаджимурад Сагитов. Магомед Даудов позвал Сагитова в Чечню для серьезного разговора. Упоминания в статье своего имени Даудов счел «жесткими разборками», а приведенную в статье фактуру — клеветой.
Гаджимурад Сагитов в ответ пригласил Даудова посетить Дагестан.
Магомед Даудов в ответ вежливо настоял на своей встрече с Сагитовым в Чечне:
В любом случае, если вдруг захотите убедиться в правдивости моих слов, вы можете приехать к нам, и я представлю документы на этот участок — чтобы снять все сомнения. Если у вас есть иные документы, то мы с удовольствием их с вами рассмотрим, сидя за чашкой чая. Думаю, вы сами всё поймёте, где кто и главное, зачем выдаёт вам ложную информацию! За приглашение тоже спасибо. Здоровья вам всем!».