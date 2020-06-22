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Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России

Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в РоссииФото: Денис Абрамов / РИА Новости

Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.

По мнению Зверева, зимой распространение инфекции вновь пойдет на спад. «Зимой такие вирусы распространяются чуть меньше, чем осенью», — пояснил он. При этом он высказал мнение, что серьезных ограничений из-за коронавируса уже не будет, так как люди к нему привыкнут. «Все поймут, что последствия заболеваний не такие тяжелые. Большое число людей переболеет бессимптомно», — сказал врач.

При этом иммунолог Михаил Костинов отметил, что заявления о времени снятия ограничений могут быть сделаны только после эпидемиологического прогноза. Он добавил, что для его расчета есть специальные формулы. Так что заключения по этому поводу возможно сделать на основании таких моделей распространения инфекции, а также других показателей.

Ранее россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса. В первую очередь, им посоветовали вести здоровый образ жизни, так как здоровым людям проще переносить инфекцию.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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