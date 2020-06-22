Стала известна возможная причина задержания Петра Верзилова

Вадим Карасев

Петр ВерзиловФото: Reinhard Krause / Reuters

Издатель «Медиазоны», участник арт-группы «Война» Петр Верзилов задержан в Москве в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Об этом стало известно ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что утром 21 июня к Верзилову пришли с обыском. Он не открыл дверь, силовикам пришлось ее вскрыть. Другие подробности не приводятся.

По данным источника «Интерфакса», активиста доставили в Следственный комитет.

Верзилов перестал выходить на связь с утра 21 июня, об этом написала «Медиазона» и ее сотрудники в социальных сетях. Издание Baza публиковало видео, на котором, как говорится в записи, запечатлен процесс взлома полицейским двери в подъезд дома, где живет Верзилов.

Сам Верзилов сообщал, что у него «дверь ломают», после чего не выходил на связь.