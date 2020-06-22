СЖР отправил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших поддержку

Влада Некрасова

Союз журналистов России отправил в Минкомсвязь список из 660 СМИ, которые не получили помощь после включения отрасли в перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Ранее Соловьев сообщил, что СЖР совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей обратится к правительству с просьбой оказывать поддержку всем СМИ вне зависимости от официального классификатора вида их экономической деятельности - ОКВЭДа.