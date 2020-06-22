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Telegram создаст прокси-сервера для работы в Китае и Иране

Telegram создаст прокси-сервера для работы в Китае и ИранеФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Telegram начнет работу над созданием прокси-серверов для работы в Китае и Иране. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Предприниматель призвал сотрудников компании обратить внимание на страны, где мессенджер блокируется на государственном уровне. Он также попросил администраторов прокси-серверов, освободившихся после разблокировки Telegram в России, сфокусироваться именно на этих государствах.

Дуров также призвал быть готовыми к новым вызовам, так как политическая обстановка в мире становится все более непредсказуемой и все больше правительств могут начать попытки заблокировать приложения, делающие акцент на приватности пользователя, такие как Telegram.

«Движение Цифрового сопротивления (The Digital Resistance) не закончилось перемирием, которое было заключено в России на прошлой неделе. Оно только начинается, и становится глобальным», — подчеркнул он.

18 июня Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — отмечалось в сообщении ведомства. Также было указано, что разблокировка стала возможной после согласования с Генеральной прокуратурой. При этом Дуров пояснил, что разблокировка Telegram на территории России не означает, что пользователи лишатся права на конфиденциальность.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей.

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По материалам: lenta.ru

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