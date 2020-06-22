Тест: какая песня группы "Кино" характеризует вас лучше всего?

Вадим Карасев

Сегодня легендарному рок-музыканту, вокалисту культовой группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. Певец погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Песни "Кино" по-прежнему любимы миллионами меломанов по всей стране — композиции группы, как говорят, не имеют срока годности и сейчас актуальны как никогда.

24 июня киноманы (а именно так называют поклонников рок-коллектива) отметят еще одну памятную дату: 30 лет со дня последнего концерта "Кино".

В связи с этими событиями предлагаем вам пройти наш тест и узнать, какая песня группы "Кино" наилучшим образом отражает ваше внутреннее состояние.



