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Тест: какая песня группы "Кино" характеризует вас лучше всего?

Тест: какая песня группы "Кино" характеризует вас лучше всего?

Сегодня легендарному рок-музыканту, вокалисту культовой группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. Певец погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Песни "Кино" по-прежнему любимы миллионами меломанов по всей стране — композиции группы, как говорят, не имеют срока годности и сейчас актуальны как никогда.

24 июня киноманы (а именно так называют поклонников рок-коллектива) отметят еще одну памятную дату: 30 лет со дня последнего концерта "Кино".

В связи с этими событиями предлагаем вам пройти наш тест и узнать, какая песня группы "Кино" наилучшим образом отражает ваше внутреннее состояние.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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