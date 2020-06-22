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Товарооборот в секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень — Приватбанк

Товарооборот в секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень — Приватбанк
Товарооборот в основных секторах розничной торговли по итогам мая 2020 года вышел на докризисный уровень и практически достиг показателя февраля 2020 года.

Об этом сообщает Приватбанк, который проанализировал количество и объем оплат товаров банковскими картами в сети POS-терминалов за 5 месяцев 2020 года.

"Из карантина без потерь в настоящее время выходит продуктовый ритейл.
Согласно анализу объемов оплат покупок картами в сети торговых терминалов банка, в марте и апреле 2020 года по сравнению с февралем безналичный оборот в сетях продовольственных магазинов вырос на 25%. В мае безналичный оборот в продуктовой сети был выше по сравнению с февралем на 23%.

Больше всего в первые месяцы карантина вырос безналичный оборот в сети аптек и магазинов медицинских товаров - в марте он увеличился по сравнению с февралем на 30%. В то же время, в мае, безналичный оборот в аптечной сети упал на 18% по сравнению с февралем", - говорится в сообщении.

Самым значительным падение безналичного оборота за время карантина было на рынке электроники и бытовой техники.

Если в марте падение оборотов составило 10% по сравнению с февралем, то в апреле - 43%. При этом в мае 2020 года обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинний уровень.

"Также по итогам мая 2020 года, практически докарантинного уровня достигли безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле было отмечено падение продаж на 20%", - добавили в банке.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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