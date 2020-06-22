Трамп допустил возможность встречи с Мадуро

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios.

«Мадуро хотел бы встретиться. И я никогда не против встреч», — сказал Трамп.

Американский лидер признался, что он не особенно сожалеет о том, что последовал совету своего бывшего Джона Болтона и поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. При этом Трамп, по собственным словам, был против того, что происходило в Венесуэле. «Гуайдо выбрали. Думаю, я не был обязательно за, но заявил, что кому-то это понравится, другим — нет», — заявил американский президент.

В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.