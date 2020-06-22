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Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай

Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел КитайДональд ТрампФото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп использовал новый термин для описания пандемии коронавируса и снова обидел Китай. Говоря о COVID-19, Трамп сделал отсылку к боевому искусству кунг-фу, пишет The Guardian.

На предвыборной встрече со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) глава Белого дома сравнил коронавирус нового типа с кунг-фу (kung fu), придумав ему созвучное название — kung flu (flu — англ. «грипп»), тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству.

«У этой болезни самое большое количество названий в истории. Я могу вспомнить kung flu и еще порядка 19 названий. Многие называют это просто вирусом. Многие называют гриппом. В чем разница? У нас порядка 19-20 разных версий названия коронавируса», — сказал он.

Ранее Трамп неоднократно называл Covid-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод, которые заявляют, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. Президент США защищал свои формулировки относительно связи вируса с Китаем. Выступая на ежедневном брифинге целевой группы по коронавирусу в марте, он сказал, что они не расистские: «Он [вирус] из Китая. Я хочу быть точным».

Пекин не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте Трамп обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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