Труды древних земледельцев продолжают влиять на биоразнообразие Амазонии

Вадим Карасев

Согласно исследованиям ученых из Университета штата Мату-Гросу и Университета Эксетера, почвы амазонских лесов, в древности использовавшиеся местными народами для земледелия, имеют другой набор видов растений по сравнению с окружающим ландшафтом, что способствует созданию более разнообразной экосистемы.

В Амазонии уже давно были обнаружены участки темной почвы среди преобладающих красно-желтых почв этого региона. Они получили название «терра прета», что значит «черная земля». По поводу их происхождения выдвигались разные гипотезы. Предполагали, например, что это следы вулканического пепла от извержений в Андах, или считали черные почвы следами отложений на дне высохших озер третичного периода. Но позднее все-таки выяснилось, что «терра прета» возникли в результате сельскохозяйственной деятельности древних обитателей Амазонии. Черную окраску почвы на «терра прета» получили за счет искусственного внесения удобрений: преимущественно древесного угля, а также костей животных, экскрементов животных и людей. Во многих случаях при раскопках в «терра прета» находят осколки керамики. Глубина плодородного слоя может достигать двух метров. Согласно исследованиям почвоведов, «терра прета» были созданы между 450 и 950 годами. Но первые следы выращивания культурных растений в Амазонии имеют возраст более 10 тысяч лет. Подробнее об истории сельского хозяйства в Амазонии можно узнать из отдельного очерка.

Фото: Ben Hur Marimon Junior

Нынешнее исследование стало наиболее крупным сравнением видового разнообразия растений на «черных землях» и в других частях амазонских лесов. Районы с темной землей, по словам ученых, имеют значительно более высокую кислотность почвы и содержат больше питательных веществ. Некоторые такие участки сейчас используются местным населением для выращивания продовольственных культур. Но большинство из них всё еще скрыты в естественных лесах, что способствует увеличению размера деревьев, накоплению углерода и региональному биоразнообразию. По этой причине исследователи считают, что леса на «черных земля» и их биологическое богатство должны быть сохранены в качестве наследия для будущих поколений. Но во многих случаях они находятся под угрозой из-за незаконной вырубки леса и пожаров.

Исследование опубликовано в журнале Global Ecology and Biogeography.