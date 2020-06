Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19

Влада Некрасова

Ученые с помощью исследований доказали тезис о том, что тяжесть инфицирования коронавирусом зависит от группы крови. Об этом говорится в в материале The New England Journal of Medicine.Известно, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана. Ученые пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения заболевания на коронавирус у пациентов со второй группой крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.Напомним, образцы крови пациента, у которого в 2003 году диагностировали коронавирусную атипичную пневмонию, содержали антитело, которое блокировало новый коронавирус, SARS-CoV-2. Этот человек может помочь ученым в поиске методов борьбы с новым коронавируса, который вызвал пандемию COVID-19, уверяют медики.Антитела являются частью иммунной системы организма на патогены. Это конкретное антитело, которое исследователи называют S309, продемонстрировало сильную способность связывать и отключать спаечный белок на SARS-CoV-2, позволяет вирусу проникать в клетки, отмечают ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона, участвовавших в исследовании.