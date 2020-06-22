Украинцы активизировали поиск работы за рубежом
Сегодня, 07:42 Влада Некрасова
В средние июня украинцы активизировали поиск работы за рубежом. Это происходит на фоне умеренного роста спроса на рабочую силу и открытия границ.
Об этом говорится в Экономическом обзоре недели Национального банка Украины.
Как отмечается в обзоре, количество новых вакансий и резюме в середине Украины продолжило рост в большинстве секторов и городов, однако спрос на рабочую силу остается слабым по сравнению с докарантинным уровнем.
"В результате нагрузка на внутреннем рынке труда оставалось высокой", - говорится в документе.
По материалам: gogetnews.info