Украинцы просят Зеленского запретить дистанционное обучение школьников

Алексей Вольцев

На сайте Офиса президента зарегистрировали электронную петицию, в которой призывают Владимира Зеленского запретить в Украине дистанционное обучение школьников. В петиции говорится о том, что такая форма обучения приводит к "моральному обнищанию" детей."Поддерживаю петицию о запрете дистанционного обучения детей, а вернуть к обучению в школе. Так как дистанционное обучение не дает такого качества обучения, как в школе может дать учитель, а лишь приводит к "моральному обнищанию" наших детей", - говорится в петиции.Петицию зарегистрировали 22 июня, за это время под ней подписались более 500 человек. Для того, чтобы президент рассмотрел обращение, необходимо 25 тысяч подписей. Для того чтобы их собрать осталось есть 92 дня.Напомним, школьников, как и студентов, перевели на дистанционное обучение в рамках карантина, объявленного в марте по всей стране из-за распространения коронавируса. 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого в эфирах украинских телеканалов выкладывались 11 школьных дисциплин. В течение двух месяцев проект набрал 15,6 млн просмотров на YouTube-канале.