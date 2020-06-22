"Уроки фарси" Вадима Перельмана выйдет осенью в прокат по всему миру

Анастасия Иванова

Картина "Уроки фарси" Вадима Перельмана будет показана более чем в 50 странах, в широкий российский прокат драма выйдет осенью 2020 года, сообщает в понедельник пресс-служба кинокомпании Hype Film.

"В преддверии Каннского кинорынка кинокомпания Hype Film подписала соглашения о продаже кинотеатральных прав на картину "Уроки фарси" с международными дистрибьюторами из Латинской Америки, Франции, Польши, Румынии, стран Балтии, Великобритании, Турции, Болгарии, Венгрии, Чешской республики и Словакии, Гонконга и Макао, Южной Кореи, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии, Южной Африки. В Германии прокат картины стартует 24 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам продюсера Ильи Стюарта, удачный "сарафан" после премьеры фильма на фестивале в Берлине подогрел интерес к фильму и позволил закрыть сделки по прокату с ключевыми территориями, включая США и Китай.

"Мы с партнерами будем продолжать переговоры с международными дистрибьюторами в рамках только что стартовавшего виртуального Каннского кинорынка, а также обсуждать стратегию выпуска картины на разных территориях, в которых кинотеатры уже постепенно возвращаются к работе. Мы также рады наконец объявить, что в российский картину будет выпускать кинопрокатная компания "Белые ночи", - цитирует его пресс-служба.

Генеральный директор компании "Белые ночи" Ирина Пономарева добавила, что картина будет выпущена на экраны осенью 2020 года. "Это невероятно эмоциональная история памяти, которая сочетает в себе неожиданные повороты сюжета и иронию, поражает операторской работой и актерской игрой. "Уроки фарси" - удивительное, зрительское кино на тему Холокоста, комичное и трагическое одновременно", - сообщила она.

Мировая премьера картины "Уроки фарси" с Ларсом Айдингером и Науэлем Пересом Бискаяртом в главных ролях состоялась на Берлинском кинофестивале в программе Berlinale Special. Действие фильма разворачивается в оккупированной Европе в годы войны. Героем становится заключенный концлагеря Жиль Кремье - бельгиец еврейского происхождения, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Оказавшись в лагере, он попадает в распоряжение немецкого офицера Клауса Коха - тот мечтает после войны переехать в Тегеран и открыть там свой ресторан. Для этого ему необходимо знание фарси, которому его должен научить Жиль.