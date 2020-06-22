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Усиление карантина в Одессе: полиция будет проводить рейды на пляжах и в транспорте

Усиление карантина в Одессе: полиция будет проводить рейды на пляжах и в транспорте
Одесский городской совет решил усилить карантинные ограничения в городе. Будут закрыты детские учреждения оздоровления и отдыха, в транспорте ограничат места, а предпринимателям порекомендуют начинать рабочий день в 10 утра и позднее.

Об этом сообщает Думская.

Согласно решению исполнительного комитета Одесского городского совета с 22 июня в Одессе запрещается работа детских учреждений оздоровления и отдыха, а также проведение массовых мероприятий при участии более чем одного человека на 5 кв.м. При этом, организаторы мероприятий будут нести ответственность за соблюдение участниками социальной дистанции в 1,5 метра.

В общественном транспорте запрещается перевозить больше людей, чем количество посадочных мест, а водители в обязательном порядке должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Также горсовет предлагает начинать рабочий день в 10 утра и позднее предпринимателям оптовой и розничной торговли, работникам автотранспорта, курьерам, работникам общепита, людям, занимающимся временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

Арендаторам пляжей рекомендуется обеспечить расстояние между шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам – обеспечить аналогичное расстояние между столиками, и размещать за ними не более четырех человек.

Выполнение карантинных ограничений будет контролировать полиция, проводя рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли. Совместно с Госпродпотребслужбой полиции поручено прекратить стихийную торговлю на пляжах и в рекреационных зонах.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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