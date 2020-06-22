В Амурской области «Кванториум-28» проведет онлайн-трансляцию Парада Победы в Белогорске

Анастасия Иванова

В Амурской области детский технопарк «Кванториум-28» проведет онлайн-трансляцию Парада Победы в Белогорске, сообщает Министерство образования и науки Амурской области.

В юбилейном Параде Победы примут участие более 1500 человек и 45 единиц техники. Съемки будут вестись на профессиональную камеру «Insta360 Pro».

«Камера, которая снимает в формате 360 градусов, позволяет зрителю стать непосредственным участником события. Она дает возможность рассмотреть все вокруг себя. Для этого достаточно «осмотреться», поворачивая телефон. Владельцы VR-гарнитуры (а самое простое – это VR-box для мобильного телефона) смогут в полной мере ощутить «погружение» в атмосферу парада», - сообщил наставник направления «VR/IT» мобильного технопарка «Кванториум» Денис Хрущев.

В честь 75-летия Победы количество техники в механизированной колонне увеличено вдвое. Впервые будут задействованы «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С, продемонстрированы бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Ураган», САУ 2С3 «Акация», тяжелая огнеметная система ТОС 1А «Солнцепек», а также другая современная техника, которая стоит на вооружении общевойсковой армии. Парад Победы пройдет 24 июня.

«Это важное историческое событие, свидетелем которого предлагает стать детский технопарк. Современные технологии и уникальное оборудование позволят, не выходя из дома, оказаться в центре происходящего. Это особенно ценно в условиях карантина и действующих ограничений. Так каждый житель области и любого другого региона может виртуально присутствовать на параде Победы», – отметила директор «Кванториум-28» Наталья Домашенко.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.