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В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588

В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 320 и достигло 20588, еще 10 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В воскресенье власти республики сообщали о 20268 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 350 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

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По материалам: ria.ru

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