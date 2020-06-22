В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 320 и достигло 20588, еще 10 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В воскресенье власти республики сообщали о 20268 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 350 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.