В Болгарии вернули масочный режим

Анастасия Иванова

Власти Болгарии распорядились повторно ввести режим обязательного ношения защитных масок в закрытых общественных помещениях, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу минздрава Кирила Ананиева.

Как сообщил Ананиев, решение снова ввести отмененный ранее масочный режим было принято на фоне общего усиления ограничительных мер. Причиной стало ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в стране в последние дни. Так, за 15-дневный промежуток (с 7 по 22 июня) число активных случаев в Болгарии увеличилось на 626. Согласно Ананиеву, это связано с тем, что большинство граждан пренебрегали четким соблюдением санитарных норм.